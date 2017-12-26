Пентагон объяснил слова генерала США о скорой войне с Россией
08:24 26.12.2017 Источник: РОСБАЛТ
Корпус морской пехоты США прокомментировал заявление генерала Роберта Неллера о том, что в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) можно ожидать скорых войн. 21 декабря во время выступления перед морскими пехотинцами Неллер заявил, что их вскоре могут передислоцировать для участия в «крупных сражениях». В числе противников была указана Россия, пишет The Washington Post. При этом он отметил, что оперативное внимание морской пехоты США в перспективе переключится с Ближнего Востока, где США вели боевые действия последние годы, на Россию и АТР. По словам подполковника Эрика Дента, говоря о неизбежности войны между США и Россией в Европе, Неллер имел в виду, что «наиболее возможной точкой конфликта является Корейский полуостров — но даже это маловероятно». Также он отметил, что своей речью генерал лишь хотел вдохновить американских военнослужащих и призвать их повышать боеготовность.
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