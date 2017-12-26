Министр обороны Израиля: Даже либеральный Бостон приговорил террориста к казни
08:36 26.12.2017 Источник: MIGnews
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что законопроект о смертной казни для террористов будет вынесен на голосование в предварительном чтении 27 декабря. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 25 декабря. Несмотря на критику со стороны главы контрразведки ШАБАК, глава оборонного ведомства напомнил, что даже "либеральный" Бостон требовал казни для подрывников Бостонского марафона 2013 года.
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