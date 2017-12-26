Министр обороны Израиля: Даже либеральный Бостон приговорил террориста к казни

08:36 Источник: MIGnews

Министр обороны Израилясообщил, что законопроект о смертной казни для террористов будет вынесен на голосование в предварительном чтении 27 декабря. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 25 декабря. Несмотря на критику со стороны главы контрразведки ШАБАК, глава оборонного ведомства напомнил, что даже "либеральный" Бостон требовал казни для подрывников Бостонского марафона 2013 года.