Ксения Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах

09:00 Источник: РБК

Журналистка Ксения Собчак написала в своем Instagram, что считает «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей» недопуск основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального до участия в предстоящих президентских выборах и предложила политику стать ее доверенным лицом. РБК