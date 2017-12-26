Трамп: Америка становится великой быстрее, чем ожидалось
09:05 26.12.2017
Президент США Дональд Трамп призвал американцев вернуться к работе после Рождества, чтобы «снова сделать Америку великой», а происходит этот процесс, по его словам, быстрее, чем ожидалось.
«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой, что уже происходит быстрее, чем это ожидалось», — написал он в Twitter.
Напомним, предвыборным лозунгом Трампа в 2017 году был: «Сделаем Америку снова великой». ТК Звезда
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