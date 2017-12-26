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Штраф за нелегальную добычу янтаря увеличен в 100 раз

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10:00 26.12.2017 Источник: Коммерсант.ru

В России в 100 раз увеличен штраф за незаконную добычу янтаря для физических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области. Сумма штрафа за подобное нарушение, составлявшая ранее 3-5 тыс. руб., будет установлена в размере 200-500 тыс. руб. При этом для должностных лиц штраф вырос с 30-50 тыс. до 500-800 тыс. руб., а ранее установленный в пределах 1 млн руб. штраф для юридических лиц в измененной редакции статьи КоАП определен от 10 до 60 млн руб.  Коммерсантъ

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