Трое альпинистов погибли в швейцарских Альпах

10:05 Источник: Вести.Ru

Жертвами лавин в швейцарских Альпах стали три человека, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на France Presse. Это двое мужчин и женщина – граждане Швейцарии и Франции, которые во время схода лавин совершали восхождение.

Еще два альпиниста пострадали, но им повезло: их вовремя обнаружили спасатели и на вертолете доставили в больницу. "Вести.Ru"