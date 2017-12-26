Эксперт: Курс биткоина может упасть до нуля
11:00 26.12.2017 Источник: РБК
Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства, считают специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом (James Faucette). Результатами исследования рынка криптовалюты специалисты поделились с клиентами в специальной аналитической записке, сообщает издание Business Insider.
Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться.
Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. РБК
Новости
- 22:21 26.12.2017
- На Канаду надвигаются экстремальные холода
- 21:33 26.12.2017
- Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
- 19:56 26.12.2017
- СК не нашел криминальной составляющей в действиях полковника Захарченко
- 19:25 26.12.2017
- Полиция задержала в Москве предполагаемого телефонного террориста
- 19:00 26.12.2017
- Нефть дорожает. Такой цены не было с 2015 года
- 18:29 26.12.2017
- Трамп назвал досье ФБР "горой мусора", оплаченной Клинтон
- 18:18 26.12.2017
- Около 200 тысяч пенсионеров поедут в санатории за счет бюджета Москвы в 2018 году
- 17:40 26.12.2017
- Дополнительные доходы бюджета в этом году составят 1,5 трлн руб.
- 17:12 26.12.2017
- Украинские полицейские, не прошедшие переаттестацию, принудительно направлены в Донбасс
- 17:00 26.12.2017
- Патриарх Кирилл призвал верующих голосовать на выборах, но "без соревновательности"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать