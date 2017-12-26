Эксперт: Курс биткоина может упасть до нуля

11:00 Источник: РБК

Курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства, считают специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом (James Faucette). Результатами исследования рынка криптовалюты специалисты поделились с клиентами в специальной аналитической записке, сообщает издание Business Insider.

Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. РБК