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Новости

В России выбрали "слово года"

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11:05 26.12.2017 Источник: РБК

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал словом 2017 года «реновацию». Об этом сообщается на сайте «Год литературы». Как отмечается в сообщении, в рейтинге Топ-10 на втором месте стоит «биткоин», а на третьем — «хайп».

Далее в рейтинг вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Кроме того, экспертный совет также составил Топ-15 авторских неологизмов, или протологизмов. Здесь на первом месте стоит слово «домогант», на втором — «гоп-полититка», а на третьем — «зломенитый».

Акция с целью выбора «Слова года» проводится в разных странах мира. В России конкурс проводится с 2007 года по инициативе Михаила Эпштейна. «Слово года» выбирается экспертным сообществом, включающим лингвистов, педагогов, писателей и журналистов. РБК

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