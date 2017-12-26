Из ассоциации "Финтех" исключили Visa и Mastercard
11:32 26.12.2017 Источник: Ведомости
Из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, были исключены Visa и Mastercard. Это произошло спустя примерно две недели после вступления. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к «Финтеху». Двое из них говорят, что такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard – иностранные компании.
Собеседники «Ведомостей» добавляют, что обоснование исключения компаниям не предоставили.
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