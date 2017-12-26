Названы страны, откуда в РФ поступали ложные звонки о минировании
12:00 26.12.2017 Источник: Известия
Большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, звонки о заложенных бомбах поступали в 75 регионов России. Ложно заминированы были 2,5 тыс. объектов. В результате эвакуировали около 1 млн человек. Известия
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