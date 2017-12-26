Армия России намерена получить тяжелый реактивный дрон
12:05 26.12.2017 Источник: НГ-Online
Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова получило контракт от Минобороны России на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сегодня сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе
По словам собеседник агентства, «в рамках проекта предполагается создание тяжелого БПЛА массой порядка 4–5 тонн со скоростью 750-950 км/ч. Его должны оснастить турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере, вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса». ОКБ сейчас занято разработкой тяжелого БПЛА близкой размерности «Альтаир». Это средневысотный аппарат большой продолжительности полета – до 48 часов нахождения в воздухе.
Как сообщил ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, новый беспилотник уместно сравнивать с моделью «Эвенджер» (Avenger).
А.Р.
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