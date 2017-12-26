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Совет Федерации одобрил законопроект о выплатах при рождении первого ребенка

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13:00 26.12.2017 Источник: RNS

Совет Федерации одобрил законопроект о предоставлении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого и второго ребенка с 2018 года, а также законопроект о продлении до 31 декабря 2021 программы материнского капитала, которые ранее были одобрены Госдумой в третьем чтении. Трансляция велась на сайте Совета Федерации.

На выплаты при рождении (усыновлении) первого и второго ребенка претендуют семьи, чей доход на одного члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума региона, где они проживают. Ежемесячные выплаты будут производится до достижения ребенком возраста полутора лет.

Выплаты за рождение второго ребенка будут осуществляться за счет средств материнского капитала. Предполагается, что средний размер выплаты составит в 2018 году 10 523 руб., в 2019 году – 10 836 руб., в 2020 году – 11 143 руб.  RNS

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