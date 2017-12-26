Песков: Призывы бойкотировать выборы в РФ нужно проверить на соответствие закону
13:20 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Призывы бойкотировать президентские выборы в России, которые состоятся в марте 2018 года, нужно проверить на предмет соответствия российскому законодательству. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию блогера Алексея Навального, которому ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ из-за судимости.
"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - сказал Песков.
Кроме того он не считает, что неучастие Навального в выборах скажется на их легитимности. "Безусловно, неучастие [в выборах] одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", - заявил представитель Кремля.
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