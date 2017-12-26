WP: Российское ГРУ запустило на Украине кампанию по дискредитации власти

13:32 Источник: Эхо Москвы

WP: После Майдана на Украине российское ГРУ запустило в стране кампанию по дискредитации новой власти. Об этом говорится в секретном отчете ведомства, который оказался в распоряжении The Washington Post.

В документах ГРУ говорится, что после Майдана российская разведка создала множество фейковых аккаунтов в Facebook и «ВКонтакте», с помощью которых велась работа по дезинформации. The Washington Post подчеркивает, что эта кампания предшествовала той, которая развернулась два года спустя в США в преддверие президентских выборов.

По данным издания, целью ГРУ на Украине было повлиять на ключевых политиков, принимающих решения, а также воздействовать на мнение широкой общественности. Кроме того, путем дискредитации Киева разведка подготавливала почву для присоединения Крыма. Фейковые аккаунты должны были создать впечатление принадлежащих простым людям со всей Украины, которые разочаровались в Майдане. Помимо обычных пользовательских страниц, ГРУ создавало и десятки групп, в которых также велась работа по дискредитации Майдана, а демонстрантов называли «фашистами».

Несмотря на объем работы, проделанный ГРУ, The Washington Post отмечает, что влияние этой деятельности на развитие ситуации на Украине «оценить трудно». Эхо Москвы