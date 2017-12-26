Адвокат: Эксперты не нашли порнографии в деле главы карельского "Мемориала"
14:00 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты не обнаружили элементов порнографии в фотографиях, которые содержатся в уголовном деле главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, сообщил во вторник ТАСС его адвокат Виктор Ануфриев. Карельского правозащитника судят по обвинению в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия.
Ранее Ануфриев в суде выразил недоверие заключению АНО "Центр социокультурных экспертиз", которое делало первую экспертизу по делу и признало фото порнографическими. В сентябре городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство защитника о повторной проверке фото и назначил проведение новой экспертизы в организации "Федеральный департамент независимой судебной экспертизы". Результаты экспертизы стали известны во вторник в ходе закрытого судебного заседания.
"Эксперты выяснили то, что снимки не являются порнографическими, а это бытовые фотографии. В связи с этим я заявил ходатайство об изменении меры пресечения Юрию Алексеевичу на любую другу, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Ануфриев.
По словам защитника, представитель прокуратуры попросила у суда время для подготовки ходатайства о проведении новой экспертизы в другом экспертном учреждении. Суд рассмотрит оба ходатайства сегодня в 14:30 мск.
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