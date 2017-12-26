0
0
815
Новости

Футболистом года в России признан Квинси Промес

Добавить в избранное

14:12 26.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Квинси Промес признан футболистом года в России. Полузащитник «Спартака» стал лауреатом по итогам традиционного опроса журналистов, который проводит еженедельник «Футбол».  Промес набрал 419 очков.

На втором месте разместился его партнёр по «Спартаку» полузащитник Денис Глушаков (277), на третьем — нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (254), ставший лауреатом в прошлом году.

В этом году вместе со «Спартаком» Промес и Глушаков стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Оба внесли значительный вклад в успех команды.

В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трёх лучших игроков российских клубов, которые провели не менее 10 матчей за год. За первое место начисляется 3 очка, за второе — 2, за третье — 1 очко.  "Говорит Москва"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:21 26.12.2017
На Канаду надвигаются экстремальные холода
0
45
21:33 26.12.2017
Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
0
367
19:56 26.12.2017
СК не нашел криминальной составляющей в действиях полковника Захарченко
0
1033
19:25 26.12.2017
Полиция задержала в Москве предполагаемого телефонного террориста
0
580
19:00 26.12.2017
Нефть дорожает. Такой цены не было с 2015 года
0
1285
18:29 26.12.2017
Трамп назвал досье ФБР "горой мусора", оплаченной Клинтон
0
833
18:18 26.12.2017
Около 200 тысяч пенсионеров поедут в санатории за счет бюджета Москвы в 2018 году
0
626
17:40 26.12.2017
Дополнительные доходы бюджета в этом году составят 1,5 трлн руб.
0
672
17:12 26.12.2017
Украинские полицейские, не прошедшие переаттестацию, принудительно направлены в Донбасс
0
1002
17:00 26.12.2017
Патриарх Кирилл призвал верующих голосовать на выборах, но "без соревновательности"
0
843

Возврат к списку