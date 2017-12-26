Футболистом года в России признан Квинси Промес

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Квинси Промес признан футболистом года в России. Полузащитник «Спартака» стал лауреатом по итогам традиционного опроса журналистов, который проводит еженедельник «Футбол». Промес набрал 419 очков.

На втором месте разместился его партнёр по «Спартаку» полузащитник Денис Глушаков (277), на третьем — нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (254), ставший лауреатом в прошлом году.

В этом году вместе со «Спартаком» Промес и Глушаков стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Оба внесли значительный вклад в успех команды.

В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трёх лучших игроков российских клубов, которые провели не менее 10 матчей за год. За первое место начисляется 3 очка, за второе — 2, за третье — 1 очко. "Говорит Москва"