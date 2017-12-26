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Доклад: Экономика России к 2032 году упадет в мировом рейтинге

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15:12 26.12.2017 Источник: Lenta.ru

Экономика России к 2032 году из-за низких цен на нефть упадет в мировом рейтинге с 11-го на 17-е место, уступив Турции, Испании и другим странам. Такой прогноз представили эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) в докладе World Economic League Table.

«Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, которая в 2017 году была в два раза меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше», — говорится в отчете CEBR.

К 2032 году лидером в рейтинге крупнейших экономик мира станет Китай. США утратят первое место в 2030 году, третье займет Индия, вытеснив на четвертое Японию. Опасения, возникшие после избрания на пост президента США Дональда Трампа, пока не оправдались, его налоговая политика дает надежду на ускорение экономического роста, полагают в CERB.

Доля Европы в глобальной экономике сократится до 14 процентов, уменьшившись по сравнению с 2000 годом вдвое. Пятое место в рейтинге займет Германия, Бразилия — шестое, Великобритания — седьмое, девятое достанется Франции.

Также в топ-10 крупнейших экономик мира войдут Южная Корея, которая поднимется до восьмой строчки с 12-й в 2017 году, и Индонезия, которая поднимется на 10-е место с 16-го.  "Lenta.Ru"

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