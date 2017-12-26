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Новости

"Сирийский экспресс" тормозить не собирается

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15:32 26.12.2017 Источник: НГ-Online

Большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» миновал Черноморские проливы и вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает Центральный военно-морской портал.

По утверждению стамбульских наблюдателей, российский корабль идет в очередной поход в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море (см. "НГ").

Отмечается, что, судя по осадке, корабль сильно нагружен. Это уже третий поход БДК  в Сирию в этом году – в октябре корабль официально перевели с Северного на Черноморский флот (ЧФ). 23 декабря через Черноморские проливы в Сирию также проследовал БДК ЧФ «Ямал». Ранее, 21 декабря в Тартус направилось вспомогательное грузовое судно ВМФ России «Кызыл-60», а 20 декабря – зафрахтованное российскими военными транспортное судно «Александр Ткаченко», на палубе которого турецкие наблюдатели заметили большое количество окрашенных в зеленый цвет грузовиков «Урал» и «КамАЗ». 

БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс» по доставке грузов для российской авиагруппы на базе Хмеймим, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

А.Р.

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