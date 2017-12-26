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Украинские полицейские, не прошедшие переаттестацию, принудительно направлены в Донбасс

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17:12 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Национальной полиции Украины, не прошедшие переаттестацию, но решением судов восстановленные в должностях, в принудительном порядке направлены в Донбасс. Об этом во вторник на брифинге сообщил глава ведомства Сергей Князев.

"Общее количество восстановленных сотрудников полиции, согласно решению суда, около 2,5 тысяч. Так как решение суда обязательное, мы его исполнили немедленно. Тем не менее мы обязаны были обеспечить им стажировку без отрыва от рабочего процесса. Поэтому мы предложили им всем пройти стажировку на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Поступил ряд отказов, и мы их[полицейских] уволили безальтернативно. Остальные проходят службу в Донбассе", - сказал Князев.

Переаттестация сотрудников правоохранительных органов проводилась, начиная с 2014 года в рамках реформы МВД Украины. Сотрудники милиции, которые не прошли переаттестацию для работы в Национальной полиции, были уволены. Ряд из них подали иски о признании таких решений незаконными и выиграли их, после чего были восстановлены в должностях.

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