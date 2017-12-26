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Дополнительные доходы бюджета в этом году составят 1,5 трлн руб.

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17:40 26.12.2017 Источник: RNS

Дополнительные доходы бюджета в 2017 году составят 1,5 трлн руб., следует из материалов министерства финансов. «По сравнению с первой редакцией закона о бюджете доходы бюджета будут выше запланированных на 1 501,9 млрд руб», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, рост нефтегазовых доходов объясняет примерно 2/3 прироста доходов.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2017 году составят 9,02 млрд рублей (9,8% ВВП), что почти на 7% выше, чем предполагалось законом о бюджете.  RNS

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