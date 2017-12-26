Около 200 тысяч пенсионеров поедут в санатории за счет бюджета Москвы в 2018 году

18:18

Московский бюджет в последние годы наращивает объем финансов, направляемых на социальные траты, и с 2010 года соцрасходы столицы возросли почти в два раза. «С 2010 по 2018 годы социальные расходы городского бюджета выросли с 216 млрд руб. до 393 млрд руб., то есть в 1,8 раза», - сообщает градоначальник Сергей Собянин на своем интернет-ресурсе. По словам мэра, городские власти смогли увеличить суммы, направляемые на социальные расходы в момент, когда федеральный Центр не спешил индексировать пенсии и это позволило избежать падения уровня жизни столичных пенсионеров. При этом в ближайшие годы тренд будет сохраняться, поскольку Москва при помощи инвесторов обеспечила себе ресурсы для проведения активной социальной политики. В частности, будут увеличены пособия для детей из малообеспеченных семей – с 1 января матери-одиночки будут получать ежемесячно 15 тыс. руб. до достижения ребенком трехлетнего возраста. Пожилые горожане будут обеспечены санаторно-курортным обслуживанием. «На ближайшем после Нового года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тыс путевок. – сообщил мэр. - Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тыс. до 200 тыс. человек».