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Трамп назвал досье ФБР "горой мусора", оплаченной Клинтон

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18:29 26.12.2017 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп назвал досье о его тайном сговоре с Россией «фальшивым» и «оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии» у себя в твиттере.

«ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР», – написал Трамп.

Он добавил, что эту «гору мусора» использовали как основание для расследования его избирательной компании.

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