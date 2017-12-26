Трамп назвал досье ФБР "горой мусора", оплаченной Клинтон

18:29 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп назвал досье о его тайном сговоре с Россией «фальшивым» и «оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии» у себя в твиттере.

«ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР», – написал Трамп.

Он добавил, что эту «гору мусора» использовали как основание для расследования его избирательной компании.