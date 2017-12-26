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Новости

Нефть дорожает. Такой цены не было с 2015 года

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19:00 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4% и составила $66,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $66 за баррель 11 июня 2015 года.

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