Нефть дорожает. Такой цены не было с 2015 года

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4% и составила $66,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $66 за баррель 11 июня 2015 года.