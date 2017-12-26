Полиция задержала в Москве предполагаемого телефонного террориста

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали мужчину в Хорошевском районе Москвы по подозрению в ложном минировании торгового центра. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В полицию поступил звонок от мужчины. По словам заявителя, к нему на улице подошла незнакомка и сообщила, что в одном из торговых центров на севере Москвы заложено взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские Северного округа провели осмотр здания и прилегающей территории, по результатам которого предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы.