Полиция задержала в Москве предполагаемого телефонного террориста
19:25 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали мужчину в Хорошевском районе Москвы по подозрению в ложном минировании торгового центра. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"В полицию поступил звонок от мужчины. По словам заявителя, к нему на улице подошла незнакомка и сообщила, что в одном из торговых центров на севере Москвы заложено взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские Северного округа провели осмотр здания и прилегающей территории, по результатам которого предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы.
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