СК не нашел криминальной составляющей в действиях полковника Захарченко

19:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России не нашел криминальной составляющей в действиях руководства бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Следствие не видит криминальной составляющей в его (Захарченко - прим. ТАСС) руководстве", - сказала она.