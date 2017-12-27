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Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек

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21:33 26.12.2017

В сообщении Генштаба ВСУ указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных, - сообщает Би-Би-Си Украина. Еще 174 бойцов были ранены.

В целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (ранены, травмированы и больные) составляют 1265 военнослужащих.

В конце октября в Генштабе сообщали об общих потерях украинской армии от начала операции на востоке страны в апреле 2014 года.

"По состоянию на 28.10.2017 года боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2333, санитарные - 8377 (раненые и травмированы в результате боевых действий)", - говорилось в сообщении Генштаба. 

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