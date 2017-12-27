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Новости

На Канаду надвигаются экстремальные холода

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22:21 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное метеобюро Канады выпустило во вторник предупреждение об экстремальных холодах, которые ударят в ближайшие дни по всей стране. Самые крепкие морозы ожидаются в провинции Квебек, где в ночь на среду столбики термометров местами могут опуститься до минус 38-42 градусов Цельсия.

В "зоне риска" оказались провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван и Альберта. На севере тихоокеанской провинции Британской Колумбии, традиционно не страдающей зимой от сильных холодов, столбики термометров при порывах ветра также могут опуститься до 40 градусов Цельсия ниже ноля.

Местами заморозки будут сопровождаться снегопадами. По прогнозу метеорологов, арктические морозы будут стоять в Канаде до конца текущей недели. Синоптики рекомендовали населению по возможности переждать холода дома.

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