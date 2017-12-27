Российское судно попало в бедственное положение у берегов Британии

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское судно "Механик Ярцев" дало серьезный крен в водах пролива Солент возле входа в бухту английского города Портсмут. Об этом во вторник проинформировала британская береговая охрана.

"Королевская береговая охрана в настоящий момент занимается оказанием помощи российскому судну, которое существенно накренилось недалеко от Портсмутской бухты. Хотя оно и получило значительный крен, подача электроэнергии на нем сохраняется, и судно находится в стабильном положении", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что 13 членов экипажа находятся в безопасности и не испытывают проблем со здоровьем.

Береговая охрана также проинформировала, что "Механик Ярцев" стоит в настоящий момент на якоре в проливе Солент. На помощь россиянам отправлено лоцманское судно, специалисты с которого оценивают состояние лесовоза и расположенных в его трюмах грузов. На месте происшествия также находятся два буксира и спасательная шлюпка, способная работать при любой погоде.