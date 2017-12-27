0
0
1205
Новости

Российское судно попало в бедственное положение у берегов Британии

Добавить в избранное

23:15 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское судно "Механик Ярцев" дало серьезный крен в водах пролива Солент возле входа в бухту английского города Портсмут. Об этом во вторник проинформировала британская береговая охрана.

"Королевская береговая охрана в настоящий момент занимается оказанием помощи российскому судну, которое существенно накренилось недалеко от Портсмутской бухты. Хотя оно и получило значительный крен, подача электроэнергии на нем сохраняется, и судно находится в стабильном положении", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что 13 членов экипажа находятся в безопасности и не испытывают проблем со здоровьем.

Береговая охрана также проинформировала, что "Механик Ярцев" стоит в настоящий момент на якоре в проливе Солент. На помощь россиянам отправлено лоцманское судно, специалисты с которого оценивают состояние лесовоза и расположенных в его трюмах грузов. На месте происшествия также находятся два буксира и спасательная шлюпка, способная работать при любой погоде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 27.12.2017
Жителям приморского Артема пришли миллионные счета за электричество
0
53
09:20 27.12.2017
В Пентагоне назвали численность боевиков, находящихся в Ираке и Сирии
0
195
09:05 27.12.2017
Реакцию Госдепа на решение ЦИК по Навальному в МИДе назвали "прямым вмешательством"
0
301
09:00 27.12.2017
Россия сократит число аэродромов, доступных самолетам-наблюдателям США
0
323
08:48 27.12.2017
Украина ввела биометрический контроль для россиян
0
387
08:36 27.12.2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ
0
359
08:24 27.12.2017
Шахматный турнир в Саудовской Аравии проходит на фоне череды скандалов
0
413
08:12 27.12.2017
Разведка: на военных базах США в Сирии ведется подготовка боевиков
0
434
08:00 27.12.2017
Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок Наполеона
0
688
07:48 27.12.2017
Союз журналистов Москвы намерен поднять тему злоупотребления законом о защите чувств верующих
0
573

Возврат к списку