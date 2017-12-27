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Школьные автобусы оснастят "мигалками" - постановление правительства

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07:12 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает установление желтых или оранжевых проблесковых маячков на крышах школьных автобусов. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

Согласно тексту пояснительной записки, "мигалки" должны быть включены только при движении автобуса. Среди других требований указывается, что минимальный стаж водителя, перевозящего группы детей, должен составлять один год.

Новые требования установлены "в целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий при организованной перевозке групп детей автобусами", подчеркивается в сообщении.

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