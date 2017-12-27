0
0
2153
Новости

Путин повысил дипломатический ранг Марии Захаровой

Добавить в избранное

07:24 27.12.2017

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила более высокий дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщается в документе, глава государства распорядился присвоить Марии Захаровой, директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. Ранее Захарова имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. "Царьград"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 27.12.2017
Жителям приморского Артема пришли миллионные счета за электричество
0
53
09:20 27.12.2017
В Пентагоне назвали численность боевиков, находящихся в Ираке и Сирии
0
195
09:05 27.12.2017
Реакцию Госдепа на решение ЦИК по Навальному в МИДе назвали "прямым вмешательством"
0
301
09:00 27.12.2017
Россия сократит число аэродромов, доступных самолетам-наблюдателям США
0
323
08:48 27.12.2017
Украина ввела биометрический контроль для россиян
0
387
08:36 27.12.2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ
0
359
08:24 27.12.2017
Шахматный турнир в Саудовской Аравии проходит на фоне череды скандалов
0
413
08:12 27.12.2017
Разведка: на военных базах США в Сирии ведется подготовка боевиков
0
434
08:00 27.12.2017
Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок Наполеона
0
688
07:48 27.12.2017
Союз журналистов Москвы намерен поднять тему злоупотребления законом о защите чувств верующих
0
573

Возврат к списку