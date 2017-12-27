Путин повысил дипломатический ранг Марии Захаровой
07:24 27.12.2017
Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила более высокий дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщается в документе, глава государства распорядился присвоить Марии Захаровой, директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. Ранее Захарова имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. "Царьград"
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