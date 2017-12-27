В Кремле требуют проверить призывы Навального не ходить на выборы
07:36 27.12.2017 Источник: Эхо Москвы
В Кремле требуют проверить призывы политика Алексея Навального не ходить на выборы. Такие высказывания могут нарушать закон, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречию нашему законодательству». Также Дмитрий Песков подчеркнул, неучастие в выборах Алексея Навального не повлияет на их легитимность. Кремль больше не является сценарным лидером на предстоящих выборах, и призыв Алексея Навального к электоральной забастовке это подтверждает. С таким мнением выступил в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.
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