Союз журналистов Москвы намерен поднять тему злоупотребления законом о защите чувств верующих

07:48 Источник: Эхо Москвы

Союз журналистов Москвы на встрече с членами Комитета Госдумы по информационной политике намерен поднять тему злоупотребления законом о защите чувств верующих. Эта встреча, вероятнее всего, состоится после Нового года. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил председатель Союза журналистов Москвы. По его словам, участившиеся в последнее время обвинения в оскорблении чувств верующих являются следствием «несовершенства законодательства».

«Я считаю, что это просто несовершенство законодательства, которое существует. И это приводит к тому, что различные представители различных конфессий могут вот такие вещи говорить, выступать, и, естественно, для нас, для светской журналистики, это кажется достаточно странным», — сказал он. Гусев напомнил, что Союз журналистов Москвы изначально выступал против принятия этого закона, поскольку он нарушает права атеистов. Комментируя ситуацию вокруг эпизода сериала «Улицы» на ТНТ, в связи с которым власти Калмыкии потребовали от телеканала извинений, Гусев отметил, что верующим не следует так остро реагировать на секулярные средства массовой информации.

«Если это художественное произведение или, может быть, юмористические передачи, может быть, еще какие-то, связанные с житейскими вопросами, здесь надо спокойно к этому относиться и не разжигать прежде всего со стороны различных конфессий такие угрозы или обиды в отношении светской печати», — подчеркнул он.

Ранее власти Калмыкии обратились к руководству телеканала ТНТ с требованием принести извинения и удалить один из эпизодов сериала «Улицы». Как следует из письма заместителя постоянного представителя Калмыкии при президенте РФ, жители Калмыкии пожаловались сцену, в которой актеры сериала обсуждают статуэтку Будды с обнаженной женщиной, «при этом допускаются некорректные сравнения, переходящие грани допустимого и оскверняющие святыню». Если руководство канала откажется удалить эпизод, власти Калмыкии намерены обратиться в суд и правоохранительные органы.

8 декабря на телеканале ТНТ вышел номер программы Comedy Woman об ингушской девушке из эскорта. На телеканал обрушилась критика со стороны ингушской общины Москвы. Свое возмущение также высказали в постоянном представительстве Ингушетии в Москве. Компании Comedy Club Production, которая выпускает Comedy Woman, пришлось приносить извинения.