Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок Наполеона
08:00 27.12.2017 Источник: Lenta.ru
Посольство России в ЮАР призвало западных политиков не повторять ошибки Наполеона. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской дипмиссии. «26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — отмечается в сообщении. При этом к посту прикреплены два хештэга «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки». (#LearnHistory и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes).
Новости
- 09:32 27.12.2017
- Жителям приморского Артема пришли миллионные счета за электричество
- 09:20 27.12.2017
- В Пентагоне назвали численность боевиков, находящихся в Ираке и Сирии
- 09:05 27.12.2017
- Реакцию Госдепа на решение ЦИК по Навальному в МИДе назвали "прямым вмешательством"
- 09:00 27.12.2017
- Россия сократит число аэродромов, доступных самолетам-наблюдателям США
- 08:48 27.12.2017
- Украина ввела биометрический контроль для россиян
- 08:36 27.12.2017
- Совет Федерации одобрил повышение МРОТ
- 08:24 27.12.2017
- Шахматный турнир в Саудовской Аравии проходит на фоне череды скандалов
- 08:12 27.12.2017
- Разведка: на военных базах США в Сирии ведется подготовка боевиков
- 07:48 27.12.2017
- Союз журналистов Москвы намерен поднять тему злоупотребления законом о защите чувств верующих
- 07:36 27.12.2017
- В Кремле требуют проверить призывы Навального не ходить на выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать