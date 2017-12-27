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Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок Наполеона

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08:00 27.12.2017 Источник: Lenta.ru

Посольство России в ЮАР призвало западных политиков не повторять ошибки Наполеона. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской дипмиссии. «26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — отмечается в сообщении. При этом к посту прикреплены два хештэга «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки». (#LearnHistory и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes).

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