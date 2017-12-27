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Разведка: на военных базах США в Сирии ведется подготовка боевиков

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08:12 27.12.2017 Источник: Lenta.ru

США готовят боевиков на своих военных базах в Сирии. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. «Американская база Эт-Танф на юге Сирии ограничивается участком местности радиусом 55 километров. По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил он, добавив про базу Шаддади, куда под прикрытием американцев курдами было вывезено 400 боевиков из Ракки и еще порядка 800 человек прибыли с восточного берега Евфрата. «Это фактически — ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в России). Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — "Новая сирийская армия" и другие. Их задача – дестабилизировать обстановку. Мы думаем, где-то 750 человек сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе», — заявил Герасимов.


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