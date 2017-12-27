Шахматный турнир в Саудовской Аравии проходит на фоне череды скандалов

08:24 Источник: Русская служба Би-би-си

Начавшийся чемпионат мира по быстрым шахматам в Саудовской Аравии проходит на фоне череды сканадалов. В нем не принимает участие команда Израиля, так как игрокам из этой страны было отказано в визах. Власти Саудовской Аравии объяснили отказ в выдаче виз спортсменам отсутствием дипломатических отношений между странами. Израильская федерация шахмат уже заявила, что потребует финансовую компенсацию.

Двукратная действующая чемпионка мира по быстрым шахматам, украинский гроссмейстербойкотирует турнир. О том, что она не поедет в Эль-Рияд 27-летняя шахматистка впервые написала на своей странице в "Фейсбуке" еще 11 ноября, когда стало известно место проведения мирового первенства. Тогда Музычук написала: "Несмотря на рекордный призовой фонд, я не буду играть в Эль-Рияде, что означает для меня потерю двух чемпионских титулов. Рисковать жизнью, носить абайю [длинное черное традиционное арабское женское платье с рукавами, обязательно для ношения иностранками - Би-би-си]? У всего есть пределы, и головного платка мне в Иране хватило".