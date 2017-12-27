Совет Федерации одобрил повышение МРОТ

08:36 Источник: РОСБАЛТ

Совет Федерации одобрил закон о поэтапном повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума, передает корреспондент «Росбалта».

Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ составит 9 тыс. 489 рублей в месяц — 85% от величины прожиточного минимума за II квартал 2017 года. С 1 января 2019 года и далее ежегодно, МРОТ будут подтягивать до прожиточного минимума по России за II квартал каждого предыдущего года. Законом также предусматривается защитная мера от снижения МРОТ. Предполагается, что повышение минимального размера оплаты труда затронет в 2018 году 4 млн работников, из которых 1,6 млн человек заняты в государственных и муниципальных учреждениях.