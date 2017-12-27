0
0
360
Новости

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ

Добавить в избранное

08:36 27.12.2017 Источник: РОСБАЛТ

Совет Федерации одобрил закон о поэтапном повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума, передает корреспондент «Росбалта».

Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ составит 9 тыс. 489 рублей в месяц — 85% от величины прожиточного минимума за II квартал 2017 года. С 1 января 2019 года и далее ежегодно, МРОТ будут подтягивать до прожиточного минимума по России за II квартал каждого предыдущего года. Законом также предусматривается защитная мера от снижения МРОТ. Предполагается, что повышение минимального размера оплаты труда затронет в 2018 году 4 млн работников, из которых 1,6 млн человек заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 27.12.2017
Жителям приморского Артема пришли миллионные счета за электричество
0
53
09:20 27.12.2017
В Пентагоне назвали численность боевиков, находящихся в Ираке и Сирии
0
195
09:05 27.12.2017
Реакцию Госдепа на решение ЦИК по Навальному в МИДе назвали "прямым вмешательством"
0
301
09:00 27.12.2017
Россия сократит число аэродромов, доступных самолетам-наблюдателям США
0
323
08:48 27.12.2017
Украина ввела биометрический контроль для россиян
0
387
08:24 27.12.2017
Шахматный турнир в Саудовской Аравии проходит на фоне череды скандалов
0
413
08:12 27.12.2017
Разведка: на военных базах США в Сирии ведется подготовка боевиков
0
434
08:00 27.12.2017
Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок Наполеона
0
688
07:48 27.12.2017
Союз журналистов Москвы намерен поднять тему злоупотребления законом о защите чувств верующих
0
573
07:36 27.12.2017
В Кремле требуют проверить призывы Навального не ходить на выборы
0
747

Возврат к списку