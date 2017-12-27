Реакцию Госдепа на решение ЦИК по Навальному в МИДе назвали "прямым вмешательством"
09:05 27.12.2017 Источник: Газета.Ru
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Государственного департамента США и назвала реакцию американских властей на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказать Алексею Навальному в возможности баллотироваться в президенты России вмешательством во внутренние дела государства и процесс выборов.
Захарова рассказала, что представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к «независимым голосам».
«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», — написала Захарова в фейсбуке.
Ранее координатор московского штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак Люся Штейн заявила, что отказ Навальному со стороны ЦИК «не означает, что нам пора опускать руки и размазывать сопли по стене».
Накануне ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Кроме того, в Кремле сочли необходимым проверить призывы Навального к бойкоту выборов. Газета.Ru
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