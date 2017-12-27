0
0
308
Новости

Реакцию Госдепа на решение ЦИК по Навальному в МИДе назвали "прямым вмешательством"

Добавить в избранное

09:05 27.12.2017 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Государственного департамента США и назвала реакцию американских властей на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказать Алексею Навальному в возможности баллотироваться в президенты России вмешательством во внутренние дела государства и процесс выборов.

Захарова рассказала, что представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к «независимым голосам».

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», — написала Захарова в фейсбуке.

Ранее координатор московского штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак Люся Штейн заявила, что отказ Навальному со стороны ЦИК «не означает, что нам пора опускать руки и размазывать сопли по стене».

Накануне ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Кроме того, в Кремле сочли необходимым проверить призывы Навального к бойкоту выборов.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 27.12.2017
Жителям приморского Артема пришли миллионные счета за электричество
0
53
09:20 27.12.2017
В Пентагоне назвали численность боевиков, находящихся в Ираке и Сирии
0
195
09:00 27.12.2017
Россия сократит число аэродромов, доступных самолетам-наблюдателям США
0
323
08:48 27.12.2017
Украина ввела биометрический контроль для россиян
0
387
08:36 27.12.2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ
0
359
08:24 27.12.2017
Шахматный турнир в Саудовской Аравии проходит на фоне череды скандалов
0
413
08:12 27.12.2017
Разведка: на военных базах США в Сирии ведется подготовка боевиков
0
434
08:00 27.12.2017
Посольство России в ЮАР призвало Запад не повторять ошибок Наполеона
0
688
07:48 27.12.2017
Союз журналистов Москвы намерен поднять тему злоупотребления законом о защите чувств верующих
0
573
07:36 27.12.2017
В Кремле требуют проверить призывы Навального не ходить на выборы
0
747

Возврат к списку