В Пентагоне назвали численность боевиков, находящихся в Ираке и Сирии
09:20 27.12.2017 Источник: Коммерсант.ru
В Ираке и Сирии остаются около тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России), рассказал представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ полковник Райан Диллон. «До сегодняшнего дня мы оценивали численность (террористов) на уровне менее 3 тыс. человек. Но, согласно полученным сегодня данным, в Ираке и Сирии остаются порядка 1 тыс. человек»,— цитирует военного портал Military.com.
По словам полковника, коалиция оказывает помощь военным и правоохранительным органам Ирака для пресечения попыток боевиков пересечь иракско-сирийскую границу. Коммерсантъ
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