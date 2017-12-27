В Пентагоне назвали численность боевиков, находящихся в Ираке и Сирии

09:20 Источник: Коммерсант.ru

В Ираке и Сирии остаются около тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России), рассказал представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ полковник. «До сегодняшнего дня мы оценивали численность (террористов) на уровне менее 3 тыс. человек. Но, согласно полученным сегодня данным, в Ираке и Сирии остаются порядка 1 тыс. человек»,— цитирует военного портал Military.com.

По словам полковника, коалиция оказывает помощь военным и правоохранительным органам Ирака для пресечения попыток боевиков пересечь иракско-сирийскую границу. Коммерсантъ