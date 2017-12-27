Жителям приморского Артема пришли миллионные счета за электричество

09:32 Источник: Lenta.ru

35 жителей приморского города Артема получили электронные квитанции с начислениями, существенно превышающими фактический объем потребления. Так, в Сети появилось фото квитанции одной из горожанок, в которой сумма к оплате составила 2,8 миллиона рублей.

Как пояснили в ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), к этому привела техническая ошибка, которую уже исправили. На своем официальном сайте энергетики принесли извинения абонентам, получившим такие квитанции. "РГ"