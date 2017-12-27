Турция покупает у России четыре дивизиона ЗРК С-400
10:00 27.12.2017 Источник: НГ-Online
В интервью изданию "Коммерсантъ" глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что РФ и Турция уже пришли к согласию относительно условий оплаты за ЗРК С-400.
"Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года», сообщил он. Четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 будут проданы Турции за 2,5 миллиарда долларов.
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