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Новости

Потребительская корзина в Венесуэле за год подорожала на 2123%

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10:05 27.12.2017 Источник: REGNUM

В Венесуэле в ноябре 2017 года средняя семья на закрытие своих основных потребностей должна была потратить 13,88 млн боливаров, что на 150% больше показателя октября и в 2 раза больше минимальной заработной платы. Об этом говорят цифры Центра документации и социального анализа венесуэльской Федерации учителей (Cendas), сообщает 26 декабря газета El Nacional.

За последний месяц, по которому получены статистические данные, потребительская корзина подорожала в 1,5 раза, а за календарный год (с ноября 2016 года) рост цен составил 2123%.

Согласно данным Cendas, для удовлетворения базовых потребностей в ноябре 2016 года жители Венесуэлы должны были тратить более двух минимальных дневных зарплат в одни сутки.

Как сообщалось ранее, 72% бюджета национальной экономики Венесуэлы в 2018 году будет направлено на инвестиции в социальную сферу, об этом заявил глава государства Николас Мадуро. Средства пойдет на развитие общества и государственное строительство.  ИА REGNUM

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