СМИ: Жена муфтия Дагестана намерена баллотироваться в президенты РФ
10:32 27.12.2017 Источник: REGNUM
Жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова намерена баллотироваться в президенты России. Новая претендентка на президентский пост — самовыдвиженка. Инициативная группа уведомила Центральную избирательную комиссию РФ о том, что 30 декабря в 11:00 в городе Махачкале состоится собрание избирателей, которые поддерживают самовыдвижение ее в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации, пишет «Черновик».
Протокол собрания, заявление кандидата и другие необходимые документы будут предоставлены в ЦИК до 5 января 2018 года, говорится в заявлении инициативной группы, которое поступило в Центризбирком 25 декабря.
Айне Гамзатовой 46 лет. Она является главным редактором журнала «Ислам», членом Союза журналистов России, писателем, общественным и религиозным деятелем. Кроме того, Гамзатова — советник муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ и соучредитель благотворительного фонда «Путь».
О новой претендентке на пост главы государства также известно, что с 2009 по 2015 годы она являлась руководителем созданного ею первого в России медиахолдинга, который включает в себя все виды журналистской деятельности: телевидение, печатные СМИ и радио. С 1 марта 2016 года Гамзатова является проректором Северо-Кавказского филиала Российской правовой академии. ИА REGNUM
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