Три крупных города в США подали в суд на Пентагон

11:32 Источник: Коммерсант.ru

Три крупных американских города — Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия — подали иск к Министерству обороны США, передает AP. Городские власти выступили против того, что сведения о многих сотрудниках Пентагона, которым запретили владеть оружием, не попадают в национальные базы данных по безопасности.

В судебных документах, в частности, указывается, что такая бесконтрольность была одной из причин массового убийства в техасской церкви, которое произошло в прошлом месяце. Представители трех городов в иске потребовали, чтобы Минобороны исправило ситуацию и в дальнейшем следовало букве закона. Коммерсантъ