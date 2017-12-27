ЛНР направила пленных к месту обмена
12:00 27.12.2017
Луганская народная республика направила украинских пленных к месту, где сегодня планируется обмен. Ополченцам передадут более 300 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. В свою очередь самопровозглашенные республики отпустят более 70 заключенных.
В ноябре к Владимиру Путину обратился участник минского переговорного процесса Виктор Медведчук. Президент обещал содействовать обмену пленными. Он по телефону провел переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Затем было получено согласие Киева. С Порошенко детали обмена обсуждала канцлер Германии Ангела Меркель. В финале непростой цепочки переговоров с главами республик встретился патриарх Кирилл. Была объявлена точная дата обмена — 27 декабря. НТВ
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