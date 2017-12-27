0
0
968
Новости

ЛНР направила пленных к месту обмена

Добавить в избранное

12:00 27.12.2017

Луганская народная республика направила украинских пленных к месту, где сегодня планируется обмен. Ополченцам передадут более 300 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. В свою очередь самопровозглашенные республики отпустят более 70 заключенных.

В ноябре к Владимиру Путину обратился участник минского переговорного процесса Виктор Медведчук. Президент обещал содействовать обмену пленными. Он по телефону провел переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Затем было получено согласие Киева. С Порошенко детали обмена обсуждала канцлер Германии Ангела Меркель. В финале непростой цепочки переговоров с главами республик встретился патриарх Кирилл. Была объявлена точная дата обмена — 27 декабря. НТВ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:31 27.12.2017
Кадыров задал вопрос владельцам Facebook о "хваленой демократии"
0
483
20:05 27.12.2017
В Санкт-Петербурге в супермаркете произошел "взрыв неустановленного устройства"
0
665
19:45 27.12.2017
Роскосмос огласил результаты работы комиссии по аварии "Фрегата"
0
767
19:30 27.12.2017
Украина, в рамках обмена пленными, не передала властям Донбасса граждан России
0
1265
19:15 27.12.2017
Суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ
0
529
18:45 27.12.2017
СК возбудил дело дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа"
0
513
18:34 27.12.2017
ФИФА поблагодарила Мутко за "неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям"
0
588
17:40 27.12.2017
Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве Роскосмоса
1
1148
17:12 27.12.2017
Самые состоятельные люди мира стали богаче на $1 трлн в 2017 году
0
720
17:00 27.12.2017
"Фейсбук" объяснил блокировку аккаунта Кадырова
0
793

Возврат к списку