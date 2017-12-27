В Турции упростили условия оформления развода

12:05 Источник: Известия

Если муж назвал свою жену сестрой или матерью, то он считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии Турции.

«Однако если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком», — отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее управление по делам религии Турции сообщало, что супруги могут развестись, используя современные гаджеты. Так, если супруг трижды произнесет или напишет слово «развод» по-арабски, то брак можно считать расторгнутым.

Ранее глава МИД Германии заявил, что не видит Украину и Турцию в составе Евросоюза. Известия