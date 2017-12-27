0
0
749
Новости

В Турции упростили условия оформления развода

Добавить в избранное

12:05 27.12.2017 Источник: Известия

Если муж назвал свою жену сестрой или матерью, то он считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии Турции.

«Однако если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком», — отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее управление по делам религии Турции сообщало, что супруги могут развестись, используя современные гаджеты. Так, если супруг трижды произнесет или напишет слово «развод» по-арабски, то брак можно считать расторгнутым.

Ранее глава МИД Германии заявил, что не видит Украину и Турцию в составе Евросоюза.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:31 27.12.2017
Кадыров задал вопрос владельцам Facebook о "хваленой демократии"
0
483
20:05 27.12.2017
В Санкт-Петербурге в супермаркете произошел "взрыв неустановленного устройства"
0
665
19:45 27.12.2017
Роскосмос огласил результаты работы комиссии по аварии "Фрегата"
0
767
19:30 27.12.2017
Украина, в рамках обмена пленными, не передала властям Донбасса граждан России
0
1265
19:15 27.12.2017
Суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ
0
529
18:45 27.12.2017
СК возбудил дело дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа"
0
513
18:34 27.12.2017
ФИФА поблагодарила Мутко за "неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям"
0
588
17:40 27.12.2017
Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве Роскосмоса
1
1148
17:12 27.12.2017
Самые состоятельные люди мира стали богаче на $1 трлн в 2017 году
0
720
17:00 27.12.2017
"Фейсбук" объяснил блокировку аккаунта Кадырова
0
793

Возврат к списку