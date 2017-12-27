В Турции упростили условия оформления развода
12:05 27.12.2017 Источник: Известия
Если муж назвал свою жену сестрой или матерью, то он считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии Турции.
«Однако если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком», — отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее управление по делам религии Турции сообщало, что супруги могут развестись, используя современные гаджеты. Так, если супруг трижды произнесет или напишет слово «развод» по-арабски, то брак можно считать расторгнутым.
Ранее глава МИД Германии заявил, что не видит Украину и Турцию в составе Евросоюза. Известия
Новости
- 20:31 27.12.2017
- Кадыров задал вопрос владельцам Facebook о "хваленой демократии"
- 20:05 27.12.2017
- В Санкт-Петербурге в супермаркете произошел "взрыв неустановленного устройства"
- 19:45 27.12.2017
- Роскосмос огласил результаты работы комиссии по аварии "Фрегата"
- 19:30 27.12.2017
- Украина, в рамках обмена пленными, не передала властям Донбасса граждан России
- 19:15 27.12.2017
- Суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ
- 18:45 27.12.2017
- СК возбудил дело дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа"
- 18:34 27.12.2017
- ФИФА поблагодарила Мутко за "неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям"
- 17:40 27.12.2017
- Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве Роскосмоса
- 17:12 27.12.2017
- Самые состоятельные люди мира стали богаче на $1 трлн в 2017 году
- 17:00 27.12.2017
- "Фейсбук" объяснил блокировку аккаунта Кадырова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать