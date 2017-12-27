Семья оленей навестила магазин в Колорадо
12:32 27.12.2017 Источник: Известия
Дикая олениха пришла в один из магазинов на автозаправке в американском штате Колорадо. Продавщица угостила ее орехами, после чего животное вернулось за лакомством уже со всей своей семьей, передает CBS Denver.
Работница магазина Лори Джонс утверждает, что уже видела животных на улице перед магазином, но войти внутрь олениха решила впервые.
«Она совершенно не обращала на меня внимания. Сначала разглядывала солнечные очки, потом мороженое и чипсы», – рассказала продавщица.
После этого девушка решила угостить незваную гостью арахисом. Вскоре после этого олениха вернулась в магазин, но уже не одна, а со всей своей семьей. В итоге Джонс признала, что это было большой ошибкой.
«Нельзя кормить оленей, иначе они так и будут возвращаться», – сказала она. Известия
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