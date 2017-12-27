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Из захваченного здания фабрики "Меньшевик" в Москве вывели двух человек

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13:32 27.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Силовики вывели двух человек из захваченного здания фабрики «Меньшевик» в Москве. Ранее спецназ начал штурм предприятия, где произошла стрельба.

По предварительным данным, огонь открыл бывший гендиректор фабрики Илья Аверьянов. Задержать его пока не удалось. «Спецназ вошёл в здание, но Аверьянов пока не обнаружен. Территория большая, ведётся его поиск», — сказал источник агентства РИА Новости.

Стрельба на фабрике «Меньшевик» в московском районе Люблино началась утром, когда туда пришли судебные приставы. СМИ сообщали, что погиб охранник, три человека пострадали. Следственный комитет возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия.  Говорит Москва

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