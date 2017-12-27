Из захваченного здания фабрики "Меньшевик" в Москве вывели двух человек
13:32 27.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Силовики вывели двух человек из захваченного здания фабрики «Меньшевик» в Москве. Ранее спецназ начал штурм предприятия, где произошла стрельба.
По предварительным данным, огонь открыл бывший гендиректор фабрики Илья Аверьянов. Задержать его пока не удалось. «Спецназ вошёл в здание, но Аверьянов пока не обнаружен. Территория большая, ведётся его поиск», — сказал источник агентства РИА Новости.
Стрельба на фабрике «Меньшевик» в московском районе Люблино началась утром, когда туда пришли судебные приставы. СМИ сообщали, что погиб охранник, три человека пострадали. Следственный комитет возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Говорит Москва
Новости
- 20:31 27.12.2017
- Кадыров задал вопрос владельцам Facebook о "хваленой демократии"
- 20:05 27.12.2017
- В Санкт-Петербурге в супермаркете произошел "взрыв неустановленного устройства"
- 19:45 27.12.2017
- Роскосмос огласил результаты работы комиссии по аварии "Фрегата"
- 19:30 27.12.2017
- Украина, в рамках обмена пленными, не передала властям Донбасса граждан России
- 19:15 27.12.2017
- Суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ
- 18:45 27.12.2017
- СК возбудил дело дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа"
- 18:34 27.12.2017
- ФИФА поблагодарила Мутко за "неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям"
- 17:40 27.12.2017
- Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве Роскосмоса
- 17:12 27.12.2017
- Самые состоятельные люди мира стали богаче на $1 трлн в 2017 году
- 17:00 27.12.2017
- "Фейсбук" объяснил блокировку аккаунта Кадырова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать