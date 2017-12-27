Додон попросил у "Газпрома" скидку на газ

14:12 Источник: РБК

Президент Молдавии Игорь Додон попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера снизить цену на поставляемый в страну природный газ еще на 10–15%. Свою просьбу президент объяснил намерением Молдавии обрести статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. РБК



