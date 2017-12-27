В ЦИК объяснили годовой доход Эллы Памфиловой
14:32 27.12.2017 Источник: Ведомости
Пресс-служба ЦИК ответила Алексею Навальному, который накануне сравнил свой доход за шесть лет с доходом председателя ЦИК Эллы Памфиловой за год. Из 30 млн руб. годового дохода, указанного в декларации Памфиловой за 2016 г., ее заработная плата составила 5,7 млн руб., разъясняет ЦИК. 24,2 млн – разовый доход , полученный от продажи дома и земельного участка и не имеющий никакого отношения к зарплате. "Ведомости"
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