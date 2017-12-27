СМИ: Олега Табакова ввели в искусственную кому

15:12

Состояние народного артиста СССРостается стабильно тяжелым. Как стало известно РЕН ТВ , руководителя МХТ им. Чехова ввели в искусственную кому, или, как выражаются врачи, он находится в состоянии медикаментозной седации.

Обычно при тяжелых заболеваниях, когда состояние человека не улучшается на протяжении длительного времени, к такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Об экстренной госпитализации Олега Табакова стало известно в конце ноября. Через пару дней после госпитализации Табаков перенес экстренную операцию, ему провели трахеостомию, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.